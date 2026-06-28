28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

West Bengal UCC: पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी, मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान, 29 जून को विधानसभा में पेश हो सकता है यूसीसी बिल, शुभेन्दु सरकार ने तेज की कवायद।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 28, 2026

Dilip Ghosh on UCC Bill in West Bengal.

दिलीप घोष, मंत्री, पश्चिम बंगाल (Photo -ANI)

West Bengal Minister Dilip Ghosh on UCC Bill: पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की विदाई के बाद राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (UCC) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने रविवार को दावा किया किया UCC बिल विधानसभा में पास होगा, क्योंकि कई दूसरे राज्य पहले ही इस तरह के कानून को पास कर चुके हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा, 'UCC बिल पास होना ही है। यह कई राज्यों में पास हो चुका है, और यहां भी प्रोसेस शुरू हो गया है। अगले कदम, बिल कब पेश किया जाएगा और क्या होगा, यह सरकार पर निर्भर है।' मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए मॉडल के हिसाब से राज्य में UCC लागू किया जाएगा। इसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है।

विधानसभा में 29 जून को पेश होगा विधेयक

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा था कि 29 जून को राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल भी उन राज्यों की सूची में शामिल होगा, जहां यूसीसी कानून लागू किया जा चुका है।

इस संबंध में उन्होंने कहा, 'हमने अपने घोषणापत्र में यूसीसी पर अपना रुख स्पष्ट किया था। 29 जून को हम बंगाल विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेंगे, उसे पारित कराएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो जाए।' याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुमत मिलने पर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया था।

किन-किन राज्यों में लागू है यूसीसी?

उत्तराखंड फरवरी 2024 में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद मार्च 2026 में गुजरात और मई 2026 में असम ने इससे संबंधित कानूनों को पारित किया है। मध्य प्रदेश में आगामी मानसूत्र सत्र में यूसीसी विधायक लाया जा सकता है, जिसके संकेत पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव दे चुके हैं। वहीं इसके अतिरिक्त केंद्र और कई राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने और अध्ययन के लिए समितियां गठित कर दी हैं।

क्या है यूसीसी, लागू होने पर क्या बदलेगा?

समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी ऐसा कानून है, जिसके तहत देश के सभी नागरिकों, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण-पोषण जैसे पारिवारिक मामलों में एक समान नागरिक कानून लागू होगा। मौजूदा वक्त में भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग कानून हैं।

यूसीसी लागू होने से सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक के नियम समान होंगे। संपत्ति के उत्तराधिकार और बंटवारे के नियम एक जैसे होंगे। गोद लेने और भरण-पोषण के लिए समान कानूनी प्रावधान होंगे। धार्मिक पहचान के आधार पर अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान नागरिक कानून लागू होगा।

संविधान के अनुच्छेद-44 में उल्लेख

भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता यानी UCC का उल्लेख संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि, यह नीति-निर्देशक सिद्धांत है, इसलिए इसे लागू करना सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। यह न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है।

काठमांडू में 52 यात्री फंसे, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी

ये भी पढ़ें
kailash mansarovar yatra News

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jun 2026 01:06 pm

Published on:

28 Jun 2026 12:57 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘BBA में ग्रेजुएट, एक साल में 19 बार किया विदेश का दौरा’, कौन है फैयाज प्रेमजी; जिसका मुहर्रम पर मुंबई को दहलाने का था प्लान

Faiyaz Premji Arrested
राष्ट्रीय

Ketan Murder Case: पुलिस ने सिया और चेतन से आमने-सामने बैठाकर की पूछताछ, केतन की हत्या को लेकर हुए कई अहम खुलासे

Pune fort murder
राष्ट्रीय

Mann Ki Baat: पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में सोना खरीदना कम हुआ या नहीं,जानिए एक्सपर्ट्स से

PM Modi Appeal not to Buy Gold Impact News
राष्ट्रीय

PM मोदी ने बताया कैसे आम लोगों ने बचाया देश को संकट से, Made in India C295 विमान का भी किया जिक्र

Maan Ki Baat
राष्ट्रीय

IMD Monsoon Alert: सिक्किम में भारी बारिश,बाढ़ से बुरा हाल, पुल ढहा, कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

Sikkim Heavy Rain News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.