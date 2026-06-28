पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC, मंत्री दिलीप घोष बोले- विधानसभा में बिल पास होना तय

मीडिया से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने कहा, 'UCC बिल पास होना ही है। यह कई राज्यों में पास हो चुका है, और यहां भी प्रोसेस शुरू हो गया है। अगले कदम, बिल कब पेश किया जाएगा और क्या होगा, यह सरकार पर निर्भर है।' मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए मॉडल के हिसाब से राज्य में UCC लागू किया जाएगा। इसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है।