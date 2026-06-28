काठमांडू में 52 यात्री फंसे, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी

यह एडवाइजरी उन खबरों के बाद जारी की गई है, जिनमें बताया गया कि कई भारतीय श्रद्धालु वैध चीनी वीजा और प्रवेश परमिट नहीं होने के कारण नेपाल में फंस गए हैं।विदेश मंत्रालय ने कहा, पुष्ट यात्रा दस्तावेजों के बिना या बाद में दस्तावेज मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से यात्रियों के बीच रास्ते में फंसने की आशंका बढ़ जाती है।मंत्रालय ने यह भी सलाह दी कि श्रद्धालु यात्रा की बुकिंग करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर विधिवत पंजीकृत और अधिकृत है।