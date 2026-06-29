‘मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा’, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर बोले इकबाल अंसारी

इकबाल अंसारी ने अयोध्या के प्रभु राम के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि अयोध्या भगवान राम की पावन नगरी है और यह जगह हर धर्म के व्यक्ति के लिए आस्था का स्थान है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भगवान को मानते हैं, और हम भी भगवान राम को मानते हैं। ऐसे में भगवान के घर में हाथ साफ करने वालों ने बहुत बड़ा पाप किया था। लेकिन जिन्होंने भी भगवान के घर चोरी की, आज वे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। गलत काम करने वाले सभी आरोपी आज जेल में हैं। इन चोरों पर सख्त कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी।