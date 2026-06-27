Ayodhya News: हनुमानगढ़ी के बड़े संत और CM योगी के करीबी महंत का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

हनुमानगढ़ी के महंत संतराम दास जी का अयोध्या के संतों में बहुत सम्मान था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते थे, तो अक्सर महाराज जी का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचते थे। सीएम योगी उन्हें गदा और रामनामी दुपट्टा भेंट कर उनका आशीर्वाद लेते थे। हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध महंत राजू दास उन्हीं के शिष्य हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भावुक पोस्ट लिखकर अपने पूज्य गुरुदेव के देवलोकगमन की आधिकारिक जानकारी साझा की।