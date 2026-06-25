कैमरा है तो झूठ फैलाओगे? मुरादाबाद में पत्रकार के सवाल पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, दे दी खुली चुनौती

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य ने राम मंदिर के चंदे में हुई गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए जो SIT बनी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने क्यों नहीं आई? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह देरी कोई इत्तेफाक नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों को लंबा इसलिए खींचा जाता है ताकि देश में कोई दूसरी बड़ी घटना घट जाए और मीडिया का ध्यान इस मुद्दे से भटक जाए। इसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर जांच एजेंसियां पूरी तरह निष्पक्ष हैं, तो आखिर इस रिपोर्ट को देश की जनता के सामने लाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है?