लोहागढ़ मर्डर केस: सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों चाहती है पुलिस, आखिर बिना सबूतों के कैसे खुलेगा हत्या राज

Ketan Agarwal Murder Case: लोहागढ़ मर्डर केस में पुलिस अब जांच को और मजबूत करने में जुट गई है। केतन अग्रवाल की मौत के मामले में सिया गोयल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद टेस्ट रिपोर्ट को सबूत बनाना नहीं, बल्कि ऐसे सुराग हासिल करना है, जिन्हें डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों के जरिए अदालत में साबित किया जा सके। मामले में न कोई चश्मदीद है और न ही हत्या का सीधा वीडियो सबूत।