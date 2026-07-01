पति के ठेकेदारी काम के लिए मांगी थी मदद… फायदा नहीं हुआ तो लगाए आरोप, TMC सांसद कल्याण ने एक्टर रचना बनर्जी पर किया पलटवार

कल्याण बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि कई संसदीय सवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के कार्यालय से तैयार होकर आते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि सेलिब्रिटी नेता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। रचना बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बीच यह टकराव सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि टीएमसी के भीतर आंतरिक मतभेदों और नेतृत्व शैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।