4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा

2018 की न्यू ईयर पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग से मौत के मामले में बिहार के एक विधायक को बड़ी सजा सुनाई गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 04, 2026

Raju Singh MLA

भाजपा विधायक राजू सिंह। (फोटो- Facebook/Raju Singh)

Bihar MLA Raju Kumar Singh Jail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग का है। जिसमें गोली लगने से डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। अदालत ने विधायक को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है और साथ ही मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

31 दिसंबर 2018 की रात क्या हुआ?

31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में विधायक के फार्म हाउस पर नये साल मनाने की धूम थी। लोग जश्न मना रहे थे। इसी बीच हवा में गोली चलाई गई, जो सीधे डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में लग गई। कुछ दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

पार्टी में मौजूद लोग बताते हैं कि जश्न का माहौल था। नये साल का स्वागत करने के लिए हर्ष फायरिंग हो रही थी। राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल से हवा में फायरिंग की। लेकिन एक गोली अनियंत्रित होकर भीड़ में जा लगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता उस वक्त वहां मौजूद थीं।

गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। 3 जनवरी 2019 को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराया। साथ ही आर्म्स एक्ट का भी उल्लंघन माना गया। जज ने साफ कहा कि लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया गया।

हवा में फायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली .22 बोर की पिस्तौल नियमों के खिलाफ थी। अदालत ने विधायक को 4 साल की कैद की सजा दी है।

इसके अलावा मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। फैसले के बाद कोर्ट में माहौल गंभीर था। राजू सिंह के समर्थक निराश नजर आए।

विधायक का राजनीतिक सफर

राजू कुमार सिंह बिहार राजनीति के जाने-पहचाने चेहरे हैं। पहले जद(यू) से जुड़े रहे, बाद में भाजपा में शामिल हुए। साहेबगंज सीट से विधायक चुने गए। लेकिन उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस घटना ने उनकी छवि पर गहरा असर डाला।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Jul 2026 04:25 pm

Published on:

04 Jul 2026 03:52 pm

Hindi News / National News / हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख रुपये मुआवजा भी देना होगा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर BJP का तंज, पूछा- क्या बागियों पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगी कांग्रेस

Breaking news
राष्ट्रीय

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

Monsoon Session 2026
राष्ट्रीय

राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ-बद्रीनाथ दान चोरी का उठा विवाद, कांग्रेस ने पूछा- बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों हो रहा है?

congress
राष्ट्रीय

TMC में वर्चस्व की जंग के बीच नया घटनाक्रम, चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद सामने आया ममता बनर्जी का पत्र

TMC Internal Conflict
राष्ट्रीय

भारत और जापान में नजदीकी और आजाद Indo-Pacific Connection पर चीन क्यों बिफरा,जानिए

India-Japan China News.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.