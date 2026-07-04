देश विरोधी सामग्री के आरोपों के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार का बड़ा एक्शन, स्कूलों से हटेगी विवादित किताब

Jammu Kashmir Controversial Book: जम्मू-कश्मीर सरकार ने देश विरोधी सामग्री होने के आरोपों के बाद सभी सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी से एक विवादित किताब वापस लेने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, इस किताब को मंजूरी देने, उसकी खरीद और स्कूलों में वितरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा।