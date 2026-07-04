केतन अग्रवाल मर्डर केस: मीडिया को ‘मिडिल फिंगर’ दिखाने पर सिया गोयल के पिता की सफाई, बताया पूरा सच

Siya Goyal middle finger controversy: अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की कथित तौर पर हत्या करने वाली सिया गोयल ने कोई पचतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए है। पुलिस ने बताया कि सिया और उनका प्रेमी चेतन चौधरी कोड वर्ड में बात करते थे, ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने ही केतन को मारा है। फिलहाल कोर्ट ने सिया और चेतन को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीते दिनों पुलिस द्वारा ले जाते समय सिया ने अपने घर के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की ओर से अश्लील इशारा किया था। अब इस मामले में सिया के पिता प्रवीण गोयल ने सफाई दी है।