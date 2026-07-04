‘समझौते के लिए मर रहा है ईरान’, खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ट्रंप का बड़ा दावा

Donald Trump Claim On Iran: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के आखिरी सफर को विदाई देने के लिए इस वक्त पूरी राजधानी तेहरान गमगीन है। कुछ समय पहले अमेरिका और इजरायल के साथ हुए युद्ध की शुरुआत में खामेनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत हो गई थी। अब युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें दफनाया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा ईरान आंसू बहा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि इस युद्ध के बाद अब ईरान घुटनों पर है और अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए बेताब है।