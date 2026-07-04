स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्रांस-ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, माइन्स साफ करने वाले जहाज भेजे

फ्रांस व ब्रिटेन ने सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए रखनी की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि फ्रांस व ब्रिटेन की ओर से यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका-ईरान के बीच समझौता हुआ है। इससे हॉर्मुज में तेल और गैस की सप्लाई चेन पर लगे खतरे को कुछ हद तक कम करने की उम्मीद है।