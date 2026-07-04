खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, पाकिस्तान में 40 लोगों की हुई मौत

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। शुक्रवार को तड़के सुबह पाकिस्तान (Pakistan) में एक भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accident) का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यात्रियों से भरी एक बस बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले की बॉर्डर के पास के डानासार इलाके में बस 70 से 80 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण बस एक्सीडेंट की वजह से हाहाकार मच गया।