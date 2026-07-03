रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का मामला, बड़ी साजिश की भनक लगते ही चीन के राजदूत को जर्मनी ने किया तलब

दो दिन पहले रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि पिछले साल चीन ने रूसी सैनिकों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दी थी। ये ट्रेनिंग रूसी रक्षा मंत्री के व्यक्तिगत मंजूरी के साथ हुई थी। अब स्पीगल ने भी इसी तरह की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चीन की भूमिका साफ दिख रही है।