अमेरिका में गन की होम डिलीवरी, नए प्रस्ताव पर बढ़ा विवाद, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की कंपनी बुरी तरह फंसी

बंदूक नियंत्रण करने वाले संगठनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर लाखों बंदूकें सीधे लोगों के घर भेजी जाने लगीं तो अवैध खरीद-फरोख्त, डाक से चोरी और दूसरे लोगों के लिए बंदूक खरीदने जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। गिफर्ड्स की प्रवक्ता अनीसा मैकमिलन ने कहा कि भले ही ऑनलाइन माध्य से सेल्स और बैकग्राउंड चेक की प्रक्रिया कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इंटरनेट पर बंदूक बेचने वाले स्टोर के लिए यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि बंदूक खरीदने वाला व्यक्ति उसे आगे किसी और को तो नहीं दे रहा है।