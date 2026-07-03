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नाइजीरिया से अमेरिका ने वापस बुलाई सेना, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा ऐसा फैसला?

ISIS के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद अमेरिका ने नाइजीरिया में अपनी रणनीति बदल दी है। अधिकांश सैनिक वापस बुला लिए गए हैं और अब केवल इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया जाएगा।
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भारत

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Mukul Kumar

Jul 03, 2026

Iran strengthens security on Kharg Island, deploys landmines and additional troops amid fears of potential US military action in the Persian Gulf region.

अमेरिकी सेना।(Photo Credit - US Army)

US Nigeria ISIS Operation: नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एक बड़े और सफल ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने वहां तैनात अपनी ज्यादातर सेना को वापस बुला लिया है। अमेरिकी सेना की अफ्रीका कमांड (AFRICOM) के प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। कमांड ने बताया कि अब अमेरिकी सेना वहां जमीनी मोर्चे पर तैनात नहीं रहेगी। नाइजीरिया सरकार की मांग पर उसे केवल खुफिया जानकारियां मुहैया कराएगी।

ISIS के ग्लोबल नंबर-2 का सफाया

मई महीने में नाइजीरिया के पूर्वोत्तर इलाके में अमेरिकी और नाइजीरियाई सैनिकों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। इसमें आईएसआईएस के वैश्विक दूसरे नंबर के नेता अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया गया।

इससे पहले क्रिसमस के दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने आतंकियों पर हमला किया था। ट्रंप ने कहा था कि ये आतंकी नाइजीरिया में ईसाइयों को निशाना बना रहे थे।

अमेरिका ने कैसे की मदद?

AFRICOM कमांडर जनरल डैग्विन एंडरसन ने एंगोला में अफ्रीकी देशों के रक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में इस कार्रवाई को भविष्य के लिए मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि यह तरीका कामयाब रहा क्योंकि अफ्रीकी देश खुद नेतृत्व कर रहे थे और अमेरिका ने सिर्फ खास क्षमताएं मुहैया कराईं।

नाइजीरिया के लेक चाड बेसिन इलाके में हुई यह कार्रवाई सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक आईएसआईएस नेटवर्क को भी बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली साबित हुई। जनरल ने कहा कि इससे ISIS की लीडरशिप कमजोर हुई और उनकी कम्युनिकेशन व्यवस्था भी बिगड़ गई।

नाइजीरिया की सेना अब खुद दबाव बना रही

नाइजीरियाई सेना अब खुद आतंकियों पर हमले कर रही है। मई के ऑपरेशन के बाद नाइजीरिया ने लगातार दबाव बनाया और इसकी खबर फैलाने से कई ISIS लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं या भाग गए। जनरल एंडरसन ने इसे बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया बहुत सक्रिय है और खुद टारगेट्स को निशाना बना रहा है।

अफ्रीका में नई सुरक्षा रणनीति

जनरल एंडरसन ने बताया कि अफ्रीका में सुरक्षा के लिए यही मॉडल अपनाया जाना चाहिए। अफ्रीकी देश खुद अपनी समस्याएं सुलझाएं और जहां जरूरत हो, वहां अमेरिका जैसी ताकतें खास मदद दें। इससे न सिर्फ आतंकवाद पर लगाम लगती है बल्कि लंबे समय तक स्थिरता भी बनी रहती है।

ISIS आतंकी अबू-बिलाल अल-मिनुकी को अमेरिका ने मार गिराया, ट्रंप का बड़ा दावा

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Updated on:

03 Jul 2026 04:22 pm

Published on:

03 Jul 2026 03:56 pm

Hindi News / World / नाइजीरिया से अमेरिका ने वापस बुलाई सेना, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा ऐसा फैसला?

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