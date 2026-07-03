नाइजीरिया से अमेरिका ने वापस बुलाई सेना, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ा ऐसा फैसला?

US Nigeria ISIS Operation: नाइजीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एक बड़े और सफल ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने वहां तैनात अपनी ज्यादातर सेना को वापस बुला लिया है। अमेरिकी सेना की अफ्रीका कमांड (AFRICOM) के प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। कमांड ने बताया कि अब अमेरिकी सेना वहां जमीनी मोर्चे पर तैनात नहीं रहेगी। नाइजीरिया सरकार की मांग पर उसे केवल खुफिया जानकारियां मुहैया कराएगी।