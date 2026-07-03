Donald Trump Assassination Attempt: ट्रंप पर हमले में बड़ी सुरक्षा चूक का खुलासा, 102 रेडियो अलर्ट नहीं सुन पाया सीक्रेट सर्विस, ड्रोन भी नहीं पकड़ सका

रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर की पहचान बाद में थॉमस क्रूक्स के रूप में हुई। उसने रैली स्थल के पास एक ऊंची इमारत की छत पर चढ़कर ट्रंप को निशाना बनाया। वहां से उसे मंच का सीधा और स्पष्ट नजारा मिल रहा था। जब ट्रंप मंच से समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तभी उसने गोलीबारी कर दी। घटना में एक दर्शक की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। ट्रंप के कान को भी गोली छूते हुए निकल गई थी। बाद में सुरक्षा बलों ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया।