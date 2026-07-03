US-Iran War: शांति वार्ता के दौरान ईरानी नेता अब्बास अराघची और मोहम्मद बाकर गालिबाफ की हत्या कर सकता था इजरायल- रिपोर्ट में दावा

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दौरान इजरायल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दोनों देशों के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजरायल, ईरान के दो बड़े नेताओं की हत्या कर सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया है।