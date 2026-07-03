NATO पर मंडराया नया खतरा? ईरान तनाव के बीच अमेरिका बोला- रूस कुछ महीनों में कर सकता है बड़ा हमला

पोलैंड के न्यूज पोर्टल ‘Onet’ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने नाटो देशों और पोलेंड को संभावित रूसी हमले के बारे में सतर्क किया है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि रूस कई तरह के हमलों का रास्ता अपना सकता है। इनमें ड्रोन, मिसाइल और बॉर्डर पर करके सैन्य कार्रवाई जैसे हमले शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा साइबर अटैक या हाइब्रिड वारफेयर की भी आशंका जताई है। सबसे गंभीर संभावना यह बताई गई है कि रूसी सैनिक गलती का बहाना बनाकर पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस अपने ही खेत्र में हमला करके, GPS खराब होने का ढोंग करके, हेलीकॉप्टर बचाव अभियान या किसी तकनीकी गलती का नाम देकर घुस सकता है।