Ayatollah Ali Khamenei Funeral: अली खामेनेई के जनाजे में पहुंचीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, ताबूत के सामने भावुक हुईं

ईरान ने अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए छह दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी प्रेयर ग्राउंड्स में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाएंगी। 6 जुलाई को तेहरान में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 7 जुलाई को पवित्र शहर कोम और 9 जुलाई को मशहद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे। अंत में उन्हें मशहद स्थित इमाम रजा की पवित्र दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।