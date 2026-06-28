केतन को अपनाया, पर प्रेमी को भूल न सकी सिया! हत्या के लिए इंटरनेट पर खोजे तरीके, कई बार किया रिहर्सल

Siya Goyal Confession: पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, मुख्य आरोपी सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) ने हत्या को अंजाम देने से पहले कई बार इसकी रिहर्सल की थी। दोनों ने 18 जून को लोहगढ़ किले से केतन अग्रवाल को गहरी खाई में धक्का देकर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी थी। इस बीच, आज सुबह सिया को लेकर पुलिस टीम लोहगढ़ किले पहुंची और डमी के साथ सीन रीक्रिएट कर पूरी घटना समझी गई। इस बीच, पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल ने कहा, सिया के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। उसने बताया कि घटना कैसे हुई थी। वह जांच में सहयोग कर रही है।