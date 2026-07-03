यूक्रेनी हमलों से घबड़ाया रूस, मॉस्को को बचाने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की निकाली भर्ती, जानें कितना वेतन देने को तैयार?

मॉस्को में औसत सैलरी 2 लाख रुपये से ज्यादा है, लेकिन इस जॉब में शुरुआती वेतन करीब 1.95 लाख रुपये (1,50,000 रूबल) है। कई लोग इस अंतर पर सवाल उठा रहे हैं। फिर भी कुछ युवा हाई-टेक काम और देश सेवा के नाम पर जुड़ने को तैयार दिख रहे हैं। जॉब पोस्ट 1 जुलाई को अपडेट किया गया। रॉयटर्स ने पुष्टि की कि यह वैकेंसी हाल में ही आई है।