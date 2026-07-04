मीथेन से जल सकेंगे गैस स्टोव? वैज्ञानिकों ने किया समस्या का समाधान खोजने का दावा

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के दौर में दुनिया जिस 'नाले की गैस' यानी मीथेन (Methane) को सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में गिनती है, वही अब ऊर्जा का नया खजाना बन सकती है। अमेरिका (United States of America) की ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. संजय सेनानायके के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बड़ी खोज का दावा किया है, जिससे मीथेन की समस्या का समाधान हो सकता है।