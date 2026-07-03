भारत सरकार का बड़ा फैसला, बांग्लादेश में वीज़ा की ज़बरदस्त मांग के चलते बढ़ाई जाएंगी सेवाएं

भारतीय उच्चायोग की इस घोषणा का बांग्लादेशी जनता ने स्वागत किया है। लोगों ने इसे बहुत अच्छी खबर बताया है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ऐतिहासिक हैं और भारत सरकार के इस फैसले से व्यापार, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध और मज़बूत होंगे। लोगों का मानना है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच अचे संबंध व्यापार के विकास और उन अन्य क्षेत्रों के लिए हमेशा ज़रूरी है जिनसे भारत और बांग्लादेश दोनों को फायदा हो।