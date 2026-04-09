पीएम बनते ही एक्शन में तारिक रहमान, भारत से रक्षा संबंधों में सुधार पर दोनों देशों के अधिकारियों में हुई चर्चा

बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) के अपदस्थ होने के बाद देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार काफी बढ़ गया। मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के अंतरिम लीडर बनने के बाद भी इस विषय में कोई ज़रूरी कदम नहीं उठाया गया। शेख हसीना को भारत (India) में शरण देने और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की वजह से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। हालांकि कुछ समय पहले ही तारिक रहमान (Tarique Rahman) के बांग्लादेश का पीएम बनने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में सुधार के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।