ब्रिटेन में ईरानी पत्रकार पर हमले के दोषी दो रोमानियाई नागरिकों को जेल, कोर्ट ने सुनाई लंबी सजा

Iran International Journalist: ब्रिटेन की एक अदालत ने ईरान इंटरनेशनल के पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में दो रोमानियाई नागरिकों को दोषी ठहराते हुए लंबी जेल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि दोनों हमलावर पैसों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वे कथित तौर पर ईरानी सरकार के 'क्रिमिनल प्रॉक्सी' के रूप में इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। वूलविच क्राउन कोर्ट ने शुक्रवार को 21 वर्षीय रोमानियाई नागरिक नंदितो बाडेया (Nandito Badea) और 25 वर्षीय जॉर्ज स्टाना (George Stana) को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला करने का दोषी ठहराया। अदालत ने नंदितो बाडेया को आठ साल और जॉर्ज स्टाना को 12 साल की जेल की सजा सुनाई।