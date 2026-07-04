250 साल पहले अमेरिका, 50 साल पहले इजरायल और आज ईरान, दुश्मन देशों के बीच बना तारीख का अनोखा संयोग

4 जुलाई 1976 को इजरायल ने दुनिया के सबसे खतरनाक और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 4 जुलाई 1976 को इजरायल ने युगांडा के एंटेब्बे एयरपोर्ट पर एक शानदार ऑपरेशन चलाया था। दरअसल, आतंकियों ने एयर फ्रांस का प्लेन हाईजैक कर लिया था। इजरायली कमांडो ने हजारों मील दूर जाकर युगांडा में 100 से ज्यादा बंधकों को बचाया। इस ऑपरेशन में इजरायल के कमांडर योनातन नेतन्याहू, जोकि बेंजामिन नेतन्याहू (वर्तमान इजरायली पीएम) के भाई थे, वह शहीद हो गए थे। आज 50 साल बाद इजरायल इस घटना को याद कर अपनी सैन्य ताकत और साहस का जश्न मना रहा है। राज्य अभिलेखागार ने हजारों दस्तावेज जारी किए हैं। यह ऑपरेशन आज भी दुनिया भर में हॉस्टेज रेस्क्यू का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।