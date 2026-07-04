Global Terrorist: भारत की ओर से जारी आतंककारियों की सूची में हाफिज सईद के दामाद वलीद का नाम भी शामिल

India Releases UAPA List of 23 Lashkar and Jaish Terrorists : भारत सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर स्थित 23 आतंकवारियों को आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत यह सूची जारी की। सूची में अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की रैकी करने वाले कथित आतंककारी और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के एक करीबी रिश्तेदार का नाम भी शामिल है। इनमें से छह भारतीय नागरिक हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान या जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कमांडरों, भर्तीकर्ताओं, वित्तपोषकों और रसद समन्वयकों के एक नेटवर्क को शामिल किया गया है, जिन पर भारत के खिलाफ घुसपैठ, आतंकी वित्त पोषण और हमलों को सुविधाजनक बनाने का आरोप है।