पाकिस्तान में लश्कर के नए अड्डे का निर्माण कार्य हुआ शुरू, नींव खोदने के दौरान दुआ मांगता नजर आया हाफिज सईद

फिदायीनों की फौज तैयार करने के लिए जाना जाने वाला हाफिज सईद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में भी शामिल है। वह 26/11 और पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। कश्मीर में भी आतंकवाद फैलान के लिए हाफिज सईद ही जिम्मेदार है। एनआईए ने हाफिज सईद को आतंकवादी हमलों और आतंकवादी समूहों की फंडिंग समेत कई मामलों में नामित किया है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है। हाफिज सईद के आंतकी संगठन लश्कर पर भी 1 करोड़ डॉलर का इनाम है।