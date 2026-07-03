Monsoon Alert: मौसम ने ली करवट, कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित

मौसम विभाग के के अनुसार 4 जुलाई को गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक, पश्चिमी मध्यप्रदेश, ओडिशा व गोवा में रेड अलर्ट वहीं पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट है। इसी प्रकार से 5 जुलाई को पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण व गोवा में रेड अलर्ट और पूर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल में ऑरेंज अलर्ट है। बाकि के राज्यों में येलो अलर्ट है। रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों में अत्यधिक भारी और ऑरेंज अलर्ट वाले प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना है।