मोबाइल बनाने और निर्यात के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, पीएम मोदी का बयान

पीएम मोदी ने कहा- भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विस्तार, पिछले दशक में हुई इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है. इसी तरह, उन्होंने कहा- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और निर्यातक बन गया है। उन्होंने कहा- पहले प्रोडक्ट्स, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर्स भारत पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन बना रहा है।