दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, पूर्व सीईओ समेत छह पर कार्रवाई

जांच में पैसों के लेन-देन की भी बात सामने आई है। एसीबी का आरोप है कि कमीशन और रिश्वत की रकम कुछ निजी कंपनियों और फर्मों के जरिए इधर-उधर की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक एक फर्म के माध्यम से पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब 1.52 करोड़ रुपए भेजे गए। इसी रकम से कथित तौर पर संपत्ति खरीदे जाने की भी जांच की जा रही है। एसीबी फिलहाल पूरे धन के लेन-देन और इससे जुड़ी संपत्तियों का पता लगा रही है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं में 11 मई 2024 को केस दर्ज किया गया था।