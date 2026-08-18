नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान- तेजस्विन, गायत्री-ट्रेसा को अर्जुन अवार्ड, जानें किसे मिला कौन सा सम्मान

मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी में इन खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं को अवॉर्ड देने का फैसला किया है। 'खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड' पिछले चार वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के साथ लीडरशिप, खेल भावना और अनुशासन के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है।