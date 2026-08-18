नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान- तेजस्विन, गायत्री-ट्रेसा को अर्जुन अवार्ड, जानें किसे मिला कौन सा सम्मान

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 किया ऐलान, photo source@AI
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 की घोषणा की। अर्जुन अवॉर्ड के लिए नामित खिलाड़ियों में एथलीट तेजस्विन शंकर, शतरंज के स्टार विदित गुजराती, दिव्या देशमुख और बैडमिंटन की जोड़ी गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली शामिल हैं।
नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स हर साल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं।
मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी में इन खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं को अवॉर्ड देने का फैसला किया है। 'खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड' पिछले चार वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के साथ लीडरशिप, खेल भावना और अनुशासन के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है।
तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), मुहम्मद अजमल वरियाथोडी (एथलेटिक्स), प्रियंका गोस्वामी (एथलेटिक्स), ट्रेसा जॉली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), नरेंद्र (बॉक्सिंग), विदित संतोष गुजराती (शतरंज), दिव्या जितेंद्र देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (डेफ शूटिंग), लालरेम्सियामी (हॉकी), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), पूजा (कबड्डी), रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग), एकता भ्यान (पैरा-शूटिंग), अरविंद सिंह (रोइंग) और अखिल श्योराण (शूटिंग) को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा।
खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड (लाइफटाइम) 2025 उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर होने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। पूर्व भारतीय फुटबॉलर और कोच अरुमैनायगम (फुटबॉल) को यह अवॉर्ड मिलेगा।
खेलों में बेहतरीन कोचों के लिए द्रोणाचार्य अवॉर्ड उन कोचों को दिया जाता है, जिन्होंने लगातार बेहतरीन और सराहनीय काम किया है और खिलाड़ियों को इंटरनेशनल इवेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद की है। परवीर सिंह (एथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग) और नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) को रेगुलर कैटेगरी में अवॉर्ड मिलेगा, जबकि धर्मेंद्र सिंह यादव (बॉक्सिंग) और वीरेंद्र कुमार (रेसलिंग) को लाइफटाइम सम्मान मिलेगा।
'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' उन कॉर्पोरेट संस्थाओं (सरकारी/निजी) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को भी दिया जाएगा, जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने और उनके विकास में अहम भूमिका निभाई है। आर्मी पैरालंपिक नोड, पुणे को 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' मिलेगा।
इन पुरस्कारों के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए थे और खिलाड़ियों, कोचों तथा संस्थाओं को एक खास ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद आवेदन करने की सुविधा दी गई थी। इस साल इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले थे। इन आवेदनों पर जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी ने विचार किया। इस कमेटी में जाने-माने खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले लोग और खेल प्रशासक शामिल थे।
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