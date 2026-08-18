JSSC-JPSC Protest: 14 एग्जाम कैंसिल होने के बाद देवेंद्र नाथ महतो की बड़ी मांग, कहा- भविष्य में पेपर लीक नहीं होना चाहिए

Student Leader Devendra Nath Mahto:झारखंड में परीक्षा विवाद के बीच छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा समेत 14 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इसे उम्मीदवारों की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना काफी नहीं है। अब आगे ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जिसमें भविष्य में पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रहे।