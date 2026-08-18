PM CARES Fund : पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट जारी, 8,452 करोड़ रुपए हुआ बैलेंस, सामने आए ये आंकड़े

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि देशभर में प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचा रही हैं और हजारों लोगों को राहत व पुनर्वास की सख्त जरूरत है, इसके बावजूद उपलब्ध 8,452 करोड़ रुपए में से केवल 0.01 प्रतिशत राशि का ही इस्तेमाल किया गया है। लोग परेशान हैं और 8,452 करोड़ रुपए यूं ही पड़े हैं। क्या यही 'पीएम केयर्स' है? शायद ही।