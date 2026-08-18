मणिपुर में चार महिलाओं समेत 46 उग्रवादियों ने सरेंडर किया, 20 हथियार सौंपे, सरकार क्या दे रही हैं सुविधाएं?

कैडरों द्वारा जमा किए गए हथियारों में फोल्डिंग-बट और फिक्स्ड-बट वाली इंसास राइफलें, एम-22 राइफलें, आरपीजी, 40 एमएम लाथोड, स्मिथ एंड वेसन .38 रिवॉल्वर, 51 एमएम मोर्टार, एसएलआर, मौज़र 9 एमएम पिस्तौल, 9 एमएम पिस्तौल, सीजेड-75 लूगर पिस्तौल, स्मिथ एंड वेसन 9 एमएम पिस्तौल और .32 पिस्तौल शामिल थीं। इसके अलावा 5.56 एमएम, 9 एमएम, 7.62 एमएम और .32 एमएम के कारतूस भी जमा किए गए। जमा किए गए विस्फोटक सामग्री में हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर शामिल थे, जबकि संचार उपकरणों में बाओफेंग हैंडहेल्ड सेट और चार्जर शामिल थे।