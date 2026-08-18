18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

वंदे मातरम को लेकर बढ़ा विवाद, बीके हरिप्रसाद ने कहा- जेल भेजें या फांसी दें, कांग्रेस अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी

Vande Mataram controversy: वंदे मातरम विवाद पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहा कि पार्टी केवल दो पद गाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए चाहे जेल भेजा जाए या फांसी दी जाए, कांग्रेस अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rakesh Mishra

Aug 18, 2026

Congress leader BK Hariprasad

कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद। फोटो- आईएएनएस

नई दिल्ली/बेंगलुरू। वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने मंगलवार को अपनी पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमें सलाखों के पीछे भेज दे या फांसी पर लटका दे, तब भी हम वंदे मातरम के महज दो ही पद गाएंगे। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगीत गाने से रोकने का इशारा किया था।

आरएसएस-भाजपा पर साधा निशाना

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने इन आरोपों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की "साजिश और चालाकी भरी योजना" का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने केवल इस बात पर आपत्ति जताई थी कि वंदे मातरम को सही तरीके से नहीं गाया जा रहा था। हरिप्रसाद के अनुसार, सोनिया गांधी ने कहा था कि वंदे मातरम को उचित ढंग से गाया जाना चाहिए और उनकी आपत्ति केवल इसके गायन की शैली को लेकर थी, न कि गीत को लेकर।

आलोचनाओं पर भी सवाल उठाया

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पैर में दिक्कत थी। इसी वजह से वह लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते थे। खड़गे की इसी दिक्कत को देखते हुए सोनिया गांधी ने उनके लिए कुर्सी मांगी थी। उन्होंने इस घटना की भाजपा और आरएसएस की ओर से की जा रही आलोचनाओं पर भी सवाल उठाया। उनके मुताबिक, आखिर अब तक आरएसएस ने 'नमस्ते सदा वत्सले' की प्रार्थना करने के बाद कितनी बार वंदे मातरम या राष्ट्रगान गाया है। क्या भाजपा या आरएसएस इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। हरिप्रसाद ने कहा कि जब आजादी की लड़ाई जारी थी, उस समय आरएसएस के लोग राष्ट्रविरोधी भूमिका निभा रहे थे। लिहाजा हमें उनसे किसी खास गीत को सीखने की कोई जरूरत नहीं है।

कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया

वहीं उनसे उस वीडियो के बारे में भी सवाल किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि पार्टी वंदे मातरम नहीं गाएगी। इस पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने साफ कहा कि उन्हें इस टिप्पणी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता और अध्यक्ष होने के नाते मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि हम केवल दो ही पद गाएंगे। अब चाहे वह हमें इसके लिए सलाखों के पीछे डालें या फांसी के फंदे पर लटका दें। उन्हें जो करना है, करने दीजिए।

'हमें उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं'

हरिप्रसाद ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे बलिदान दिए हैं, जिनसे देश को आजादी, राष्ट्रगान और वंदे मातरम प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि "आजाद हिंद जिंदाबाद", "वंदे मातरम्" और "इंकलाब जिंदाबाद" जैसे नारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे और सवाल उठाया कि क्या भाजपा और आरएसएस ने इनमें से एक भी नारा अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ काम किया। दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस उच्च कमान ने प्रत्येक जिले के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, ताकि वे स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समय बिता सकें और संगठन को मजबूत करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि उन सभी ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी हैं। मुझे इन रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है।

भूख हड़ताल के 14वें दिन हबीबा की मुख्यमंत्री से अपील, कहा- तबीयत बिगड़ रही है, न्याय की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी

ये भी पढ़ें
Jharkhand Student Protest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

18 Aug 2026 08:25 pm

Published on:

18 Aug 2026 08:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / वंदे मातरम को लेकर बढ़ा विवाद, बीके हरिप्रसाद ने कहा- जेल भेजें या फांसी दें, कांग्रेस अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान- तेजस्विन, गायत्री-ट्रेसा को अर्जुन अवार्ड, जानें किसे मिला कौन सा सम्मान

national sports awards 2025
राष्ट्रीय

‘AAP विधायक का अपहरण हो गया’, PM मोदी से संजय सिंह का सवाल- दलित होने की वजह से किया जा रहा प्रताड़ित?

Kuldeep Kumar AAP kidnapping claim
नई दिल्ली

बीजेपी छोड़ते ही शहजाद पूनावाला का जुबैर पर पलटवार, ‘प्रदीप को चुना’ वाले तंज पर दिया तीखा जवाब

Shehzad Poonawalla
नई दिल्ली

CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी पर सीजेपी की दो टूक, राजनीतिक जुड़ाव से मुक्त हों सभी सदस्य

CJP Protest
नई दिल्ली

दिल्ली में महाराष्ट्र के ‘बड़े’ नेता हैं विनोद तावड़े: प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे के ‘शिष्य’, नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के को-ऑर्डिनेटर

Vinod Tawde Maharashtra BJP, Vinod Tawde Bihar election, BJP national general secretary, Nitin Nabin BJP, Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda, BJP Uttar Pradesh, Uttar Pradesh politics, UP political news, BJP election strategy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.