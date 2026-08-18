वंदे मातरम को लेकर बढ़ा विवाद, बीके हरिप्रसाद ने कहा- जेल भेजें या फांसी दें, कांग्रेस अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी

हरिप्रसाद ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे बलिदान दिए हैं, जिनसे देश को आजादी, राष्ट्रगान और वंदे मातरम प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि "आजाद हिंद जिंदाबाद", "वंदे मातरम्" और "इंकलाब जिंदाबाद" जैसे नारे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे और सवाल उठाया कि क्या भाजपा और आरएसएस ने इनमें से एक भी नारा अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ काम किया। दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर हरिप्रसाद ने कहा कि कांग्रेस उच्च कमान ने प्रत्येक जिले के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, ताकि वे स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समय बिता सकें और संगठन को मजबूत करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि उन सभी ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी हैं। मुझे इन रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है।