चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, संभाला पश्चिम बंगाल TMC प्रेसिडेंट का पद

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी के अंदर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। TMC मुख्यालय को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। खबरों के अनुसार, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक बागी गुट ने पार्टी कार्यालय पर नियंत्रण का दावा किया था। स्थिति को देखते हुए कोलकाता स्थित TMC के राज्य कार्यालय के मालिक ने अंदर से परिसर को बंद कर दिया। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया।