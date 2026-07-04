4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, संभाला पश्चिम बंगाल TMC प्रेसिडेंट का पद

Trinamool Congress: चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल TMC की कमान खुद संभाल ली है। उन्होंने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए मदन मित्रा और कुणाल घोष को भी अहम जिम्मेदारी दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 04, 2026

CM Mamata Banerjee

सीएम ममता बनर्जी (फोटो- एएनआई)

Mamata Banerjee Trinamool Congress Latest Update: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही उथल-पुथल के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद ममता ने खुद पश्चिम बंगाल टीएमसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने पार्टी संगठन में बदलाव करते हुए मदन मित्रा और कुणाल घोष को राज्य समिति में जनरल सेक्रेटरी बनाया।

ममता बनर्जी ने संभाली राज्य इकाई की कमान

ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि AITC चेयरपर्सन के रूप में अब वह पश्चिम बंगाल TMC की स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाएंगी।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत मदन मित्रा और कुणाल घोष को राज्य समिति में शामिल किया गया। दोनों नेताओं को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी के अंदर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। TMC मुख्यालय को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। खबरों के अनुसार, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक बागी गुट ने पार्टी कार्यालय पर नियंत्रण का दावा किया था। स्थिति को देखते हुए कोलकाता स्थित TMC के राज्य कार्यालय के मालिक ने अंदर से परिसर को बंद कर दिया। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया।

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल TMC प्रेसिडेंट पद से दे दिया इस्तीफा

इसी बीच चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल TMC प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि वह जून 2026 में मिली जिम्मेदारी से हट रही हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के बैंक खातों की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और चुनाव आयोग के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका से भी खुद को अलग कर लिया।

पार्टी में अंदरूनी खींचतान

ऋतब्रत बनर्जी ने इससे पहले TMC के लिए नए नेतृत्व ढांचे की घोषणा की थी। उन्होंने अरूप रॉय को नई समिति का चेयरपर्सन बनाया। साथ ही 30 सदस्यीय नेशनल वर्किंग कमेटी (NWC) का गठन किया गया।

इस समिति में फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन, जावेद खान और संदीपन साहा सहित कई नेताओं को शामिल किया गया। फिरहाद हकीम, अरूप बिस्वास, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया।

ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को पार्टी में मेंटर की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि “हम चाहते हैं कि दीदी हमें मार्गदर्शन दें और संगठन को दिशा दिखाएं।”

वहीं बागी गुट का दावा है कि TMC के 80 में से 58 विधायक उनके साथ हैं। यह दावा पार्टी के भीतर बढ़ते शक्ति संघर्ष की ओर इशारा करता है। इसी दौरान TMC की सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ विलय की घोषणा की। इस कदम ने पार्टी की अंदरूनी राजनीति को और संकट में ला खड़ा कर दिया।

स्मार्टफोन से ई-रिक्शा बंद करने वाले 7 ऐप्स पर सरकार का बड़ा एक्शन, Google और Apple को हटाने के निर्देश

ये भी पढ़ें
E-Rickshaw Apps

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

ममता बनर्जी

TMC

West Bengal

Updated on:

04 Jul 2026 08:37 pm

Published on:

04 Jul 2026 08:37 pm

Hindi News / National News / चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, संभाला पश्चिम बंगाल TMC प्रेसिडेंट का पद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

रिलायंस कैपिटल के पूर्व CFO अमित बापना को अब सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 4 दिन की कस्टडी में भेजे गए

CBI Investigation News
राष्ट्रीय

मेलबर्न दौरे से पहले PM मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

pm modi
राष्ट्रीय

20 जुलाई से मॉनसून सत्र, 30 दिन तक जेल में रहने वाले PM-CM को हटाने वाले बिल, राजनाथ सिंह के झूठ को लेकर गूजेंगा ससंद

parliament Monsoon Session update
राष्ट्रीय

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा: चिक्कबल्लापुर में अनियंत्रित होकर पलटी KSRTC बस, 8 यात्री गंभीर रूप से घायल

Bus Accident
राष्ट्रीय

अनिता आर. राधाकृष्णन को TVK ने बताया ‘मौकापरस्त’, मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन बोले- हमें उनकी कोई जरूरत नहीं

Tamil Nadu Minister K.A. Sengottaiyan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.