‘पीड़िता की मां बोलने की हालत में नहीं’, बारुईपुर केस पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष का भावुक बयान

पुलिस के अनुसार, बच्ची के शव की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न, सिर पर गंभीर चोट और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा शरीर पर खरोंच और काटने के निशान भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि बच्ची को पानी में फेंके जाने के समय वह जिंदा थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिलने की बात सामने आई है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत डूबने से भी जुड़ी हो सकती है।