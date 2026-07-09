पटना में JDU विधायक अनंत सिंह के आवास के पास मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान

पुलिस ने आगे कहा कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच के दौरान भी उसके पास से कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले में पटना और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है।अधिकारियों ने कहा कि मृतक की शिनाख्त करना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सोशल मीडिया और मीडिया और पुलिस नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है। यदि किसी थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट से शव का मिलान होता है तो उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी।