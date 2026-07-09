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पटना में JDU विधायक अनंत सिंह के आवास के पास मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान

JDU MLA Anant Singh: पटना में JDU विधायक अनंत सिंह के आवास के पास संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला है। चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। पढ़ें पूरी खबर...
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पटना

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Pratiksha Gupta

Jul 09, 2026

अनंत सिंह। फोटो सोशल साइट अनंत सिंह

Anant Singh News: पटना में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अनंत सिंह के आवास के पास संदिग्ध हालत में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक के चेहरे पर गहरे जख्म और चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस को किसी ने फोन पर दी शव की सूचना

पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने फोन पर पुल के नीचे शव पड़े होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए।

अभी तक नहीं हो पाई है शव की शिनाख्त

पुलिस ने आगे कहा कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच के दौरान भी उसके पास से कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले में पटना और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है।अधिकारियों ने कहा कि मृतक की शिनाख्त करना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके लिए सोशल मीडिया और मीडिया और पुलिस नेटवर्क का सहारा लिया जा रहा है। यदि किसी थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट से शव का मिलान होता है तो उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी।

आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे

सचिवालय इलाके में शव मिलने की वजह से पटना में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कहा कि अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिसकर्मी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृतक वहां कैसे पहुंचा और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति था या नहीं। इसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

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Updated on:

09 Jul 2026 11:24 am

Published on:

09 Jul 2026 10:19 am

Hindi News / National News / पटना में JDU विधायक अनंत सिंह के आवास के पास मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान

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