भारत के बहुत काम आएगा ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, मेलबर्न में पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई अहमियत

PM Narendra Modi -पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम की अहमियत जताई है। गुरुवार को मेलबर्न में उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद पार्टनर के रूप में साथ आगे बढ़ना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, सड़कों, रेलवे और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निवेशकों के लिए बड़े अवसर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भारत-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने उनके साथ एक सेल्फी ली। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस डील की भी संभावना जताई जा रही है।