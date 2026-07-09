कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में MUV और लॉरी की भिड़ंत, हादसे में 7 लोगों की मौत

स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मल्टी-यूटिलिटी वाहन (MUV) में चालक सहित 9 लोग सफर कर रहे थे। वाहन में सवार लोग धारवाड़ से धर्मस्थल और चिक्कमगलुरु जा रहे थे। कथित तौर पर MUV चालक संजीव ने वाहन को तेज गति और लापरवाही से चलाया। इसके चलते वह वाहन पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे MUV सड़क के एकदम दाहिन तरफ मुड़ गई। वहीं अंकोला से आ रही एक लॉरी से टकरा गई। येल्लापुर पुलिस को यह भी पता चला है कि वाहन का चालक एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ पार्ट टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता था।