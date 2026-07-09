बारिश में भी नहीं हटे “कॉकरोच”, रेनकोट पहनकर दे रहे धरना, एक्स पर भेजी तस्वीर

Abhijit Dipke- देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। दिल्ली की भयंकर बारिश में धरना चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसकी एक तस्वीर भी जारी की है। इससे पहले सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके का नूडल्स खाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। इसपर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वीडियो पुराना है। अभिजीत दीपके ने कहा कि वीडियो को वायरल कर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने इसे असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी बताया। इस बीच नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ गई है।