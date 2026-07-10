Guinness World Record: 17 साल के हितेन ने दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म बनाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

नागपुर के बेटे ने रचा इतिहास | Nagpur Teen Sets Guinness World Record (फोटो सोर्स: @ians_india)
World's Smallest Robotic Arm: नागपुर के एक 17 वर्षीय छात्र ने वह कर दिखाया है, जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े-बड़े वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हैं। इस होनहार युवा वैज्ञानिक, हितेन धरपुरे ने इंसानी उंगली के आकार से भी छोटा, दुनिया का सबसे सूक्ष्म और पूरी तरह से काम करने वाला इलेक्ट्रो-मैकेनिकल रोबोटिक आर्म (यांत्रिक हाथ) तैयार कर सीधे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताबों में अपनी जगह पक्की कर ली है।
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