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Guinness World Record: 17 साल के हितेन ने दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म बनाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

Smallest Functional Robotic Arm: क्या आपने कभी सोचा है कि उंगली के एक पोर से भी छोटा रोबोट भारी-भरकम मशीनों की तरह काम कर सकता है? नागपुर के एक युवा दिमाग ने हकीकत में बदलते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 10, 2026

17-Year-Old Hiten Creates World Smallest Robotic Arm

नागपुर के बेटे ने रचा इतिहास | Nagpur Teen Sets Guinness World Record (फोटो सोर्स: @ians_india)

World's Smallest Robotic Arm: नागपुर के एक 17 वर्षीय छात्र ने वह कर दिखाया है, जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े-बड़े वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हैं। इस होनहार युवा वैज्ञानिक, हितेन धरपुरे ने इंसानी उंगली के आकार से भी छोटा, दुनिया का सबसे सूक्ष्म और पूरी तरह से काम करने वाला इलेक्ट्रो-मैकेनिकल रोबोटिक आर्म (यांत्रिक हाथ) तैयार कर सीधे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताबों में अपनी जगह पक्की कर ली है।

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Updated on:

10 Jul 2026 02:17 pm

Published on:

10 Jul 2026 02:12 pm

Hindi News / National News / Guinness World Record: 17 साल के हितेन ने दुनिया का सबसे छोटा रोबोटिक आर्म बनाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

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