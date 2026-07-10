न्यूजीलैंड में बसे 5 प्रतिशत भारतीय, जानिए पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से क्या होगा लाभ

PM Narendra Modi- पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया का दौरा पूर्ण हो गया। अब वे न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का तीसरा और आखिरी दिन क्रिकेट को समर्पित रहा। वे ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पहुंचे। यहां ऑस्ट्रेलियाई टी-20 लीग का ओपनिंग मैच भारत के चेन्नई में खेले जाने का ऐलान किया गया। भारत में पहली बार किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) की 12 दिसंबर को चेन्नई में शुरुआत होगी। सीजन का पहला मैच मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा। मेलबर्न से पीएम नरेंद्र मादी न्यूजीलैंड रवाना हो गए। वहां बसे करीब 5 प्रतिशत भारतीय उनके दौरे का आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।