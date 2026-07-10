कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने PM मोदी और RSS को घेरा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पूछे तीखे सवाल

पेपर लीक और OSM का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार की नाकामी की वजह से लाखों स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है। कौन जवाबदेह है? धर्मेंद्र प्रधान कहां हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पिछले 10 सालों में करीब 90 पेपर लीक हुए हैं, और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या आप भारत के भविष्य के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? क्या आप उस डेमोग्राफ़ी के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं जिससे विकसित भारत बनना है? उन्होंने पूछा, 'प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो वे 'NEET पेपर लीक पे चर्चा' कब करेंगे? 'OSM पे चर्चा?'