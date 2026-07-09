केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा! चेतन ने लॉज में चुपचाप सिया की मांग भरकर की थी शादी, पुलिस जुटी जांच में

पुलिस पूछताछ में सिया गोयल और चेतन चौधरी ने दावा किया कि उन्होंने केतन की हत्या से करीब चार महीने पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। दोनों ने बताया कि एक लॉज में केवल वे ही मौजूद थे और वहीं चेतन ने सिया की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी माना। इस शादी में कोई गवाह मौजूद नहीं था। बता दें कि जांच एजेंसियों ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। इनमें मौजूद व्हाट्सएप चैट, तस्वीरें और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इन्हीं डिजिटल सबूतों से इनके रिश्ते और पूरे मामले की गुत्थी सुलझ पाएगी।