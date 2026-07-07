पाटन भूस्खलन: घर में गूंजनी थी बच्चे की किलकारी, लेकिन पसरा सन्नाटा, भूस्खलन में बेटे समेत माता-पिता की मौत, प्रेग्नेंट पत्नी रह गई अकेली

सोमवार सुबह साढ़े चार बजे मालवली के पास विसापुर किले की तलहटी में बसे पाटन गांव में अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा नीचे आ गिरा। मलबे की चपेट में टिकोने परिवार का घर आ गया, जो पूरी तरह ढह गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि परिवार को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरा घर मलबे में दब चुका था। घटना की सूचना मिलते ही लोनावला ग्रामीण पुलिस, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, शिवदुर्ग मित्र आपातकालीन दल और अन्य बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं। कई घंटों तक मलबा हटाने का काम चलता रहा। दोपहर एक बजे बचाव दल तीनों शवों को बाहर निकालने में सफल हुआ।