बारिश से महाराष्ट्र बेहाल, एक दिन में 13 मौतें; कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा

बढ़ते संकट को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) का आपदा प्रबंधन विभाग 24 घंटे स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है। शहर में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं और हादसों से निपटने के लिए बीएमसी ने अपनी पूरी मशीनरी को युद्ध स्तर पर तैनात किया है। जर्जर इमारतों, शॉर्ट सर्किट और पेड़ों के गिरने जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं और बीएमसी ने इस संकट पर चर्चा के लिए 9 जुलाई को एक विशेष बैठक भी बुलाई है। एहतियात के तौर पर मंगलवार को मुंबई के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेजों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं यातायात की बात करें तो भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग लिंक रोड बाधित हो गया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर दोबारा यातायात के लिए खोल दिया है।