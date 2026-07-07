Rain Alert: महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, पुणे में अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 5 की मौत

कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 3-4 दिनों से रेड अलर्ट जारी है। बीते दो दिनों के दौरान जिले के कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। कलेक्टर ने बताया कि भूस्खलन और अन्य बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। दो-तीन स्थानों पर भूस्खलन के कारण लोगों की जान गई, जबकि एक स्थान पर दीवार गिरने से कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कुछ स्थानों पर पशुओं की भी मौत हुई है। हालांकि, अन्य जगहों पर जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी।